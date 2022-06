Agentes da 167ª DP (Paraty) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 28), uma mulher, de 33 anos, natural do Rio Grande do Sul, por suspeita de agredir a filha recém-nascida. Segundo a ocorrência, os policiais foram acionados para o Hospital Municipal Hugo Miranda, que constatou várias lesões no corpo, inclusive no ânus, do bebê, de apenas 11 dias.

Aos agentes, a mulher, viciada em crack, alegava haver um “chip” no corpo da criança, que, segundo ela, deveria ser retirado pelo ânus.

Comprovados os vestígios de lesões e corroborados por depoimentos testemunhais, o delegado titular Marcello Russo determinou a prisão em flagrante da indiciada.

A suspeita será levada, nesta quarta-feira (dia 29), para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde passará por uma audiência de custódia. Já a criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Paraty.