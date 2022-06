Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.495 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (dia 28), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar um valor estimado em R$ 37 milhões no próximo sorteio, que vai ocorrer nesta quinta-feira (dia 30).

Os números sorteados foram: 08 – 12 – 14 – 30 – 33 – 41.

De acordo com a Caixa, quina teve 37 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 54.647,64. Já a quadra teve 3.602 apostas ganhadoras e cada uma ganha R$ 801,92.

As apostas podem ser feitas até às 19 hora do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela Internet.