O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou 28 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Angra dos Reis. Os denunciados atuavam nas localidades Carmo, Peres, Frade, Caixa DÁgua, Glória I, Glória II, Morro Santo Antonio, Bracuhy e Sapinhatuba, entre outras.

No decorrer da investigação, foi possível compreender a atuação das lideranças e a divisão de funções dentro da associação criminosa. Ocupavam postos de chefia em diferentes comunidades os denunciados Leonardo Silva, Jorge Fabricio, Bruno de Almeida, Jacson Lima e Willemsen Luiz. Abaixo deles, mas com funções de gerência, figuram Isaquiel Rodrigues, Felipe Henrique, Pablo Miguel, Marco Thomaz, Marcos Alex, Jefferson Pereira e Jéssica da Silva. Os outros dezesseis denunciados ocupavam postos inferiores na hierarquia.

A denúncia ressalta que os crimes do grupo, que integra a facção Comando Vermelho, não se resumiam ao comércio de drogas, mas também a delitos violentos e patrimoniais para sustentarem o controle de áreas. Também envolviam recrutar adolescentes para funções subalternas e mais expostas a risco, como as de “olheiro”, “vapor” e “avião”. Todos eles irão responder pelo crime de associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Angra dos Reis.