Policiais militares apreenderam na tarde de quarta-feira (dia 29) um adolescente por suspeita de roubo, em Volta Redonda. O jovem foi encontrado no banheiro do Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília. De acordo com os agentes, ele teria roubado dois Iphones de uma loja localizada no estabelecimento. Cada aparelho está avaliado em R$ 7,5 mil.

Além dos aparelhos, os PMs encontraram com o menor uma réplica de pistola, um soco inglês e uma touca.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) e o Conselho Tutelar foi acionado.

Foto: Divulgação PM