Um acidente ocorrido na manhã deste sábado (dia 2) interditou a pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, causando cerca de três quilômetros de congestionamento, em Resende. Isso porque uma máquina de plataforma elevatória caiu da carreta onde era transportada, ocupando parte da via. O fato aconteceu na altura do km 327, no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista sentido Rio precisou ser totalmente interditada para a remoção da máquina. Neste momento, porém, o tráfego está fluindo apenas pela faixa da esquerda, mas ainda com cerca lentidão no fluxo de veículos. A orientação aos motoristas é evitar o trecho.

Foto: Divulgação/PRF