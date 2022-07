A Prefeitura de Barra Mansa vai promover na próxima quinta-feira (dia 7), das 8h às 16h, o “Mutirão + Empresas”. O evento será um grande encontro dos empreendedores da cidade com todos os secretários municipais ligados ao setor de fomento a novos negócios. A ação acontecerá no Parque Natural de Saudade, localizado na Rua Elza Maia de Amorim, n°3.538, no bairro Saudade.

O prefeito Rodrigo Drable estará presente colaborando com os atendimentos. Ele destaca a importância da ação: “Esse mutirão é para a gente resolver pendências de empresas, ajudar os empreendedores a desenvolverem novas atividades para dinamizar o atendimento àqueles que querem investir na cidade e, de um modo bem específico, nós queremos com isso criar novos empregos”, explica o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, destaca que a iniciativa é mais um passo para a desburocratização de processos de licenciamento.

“O mutirão vai agilizar os processos para se alcançar a regularização e as licenças necessárias para se abrir um negócio, tirar demais dúvidas dos empresários, direcionamentos e regularizações. Seis Secretarias, mais o Saae-BM e o prefeito Rodrigo Drable estarão reunidos pensando no desenvolvimento do município”, destacou Paciello.

As Pastas participantes e os serviços oferecidos serão os seguintes:

– Ordem Pública: Fiscalização de Posturas para regularização;

– Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: licenciamento ambiental, corte e poda, fiscalização;

– Planejamento Urbano: fiscalização e requerimento do uso do solo;

– Saúde: atendimento através da Vigilância Sanitária;

– Finanças: cadastro mobiliário e imobiliário, dívida ativa e fiscalização tributária;

– Desenvolvimento Econômico: a Sala do Empreendedor vai abrir cadastro para MEIs (microempreendedores individuais) e a Casa do Trabalhador vai cadastrar empresas;

– Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae): todos os serviços relacionados à autarquia poderão ser solicitados.

Foto: Paulo Dimas