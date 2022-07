A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) realizou na quarta-feira (dia 6), no salão da sede da Vila Santa Cecília, a formatura da primeira turma do curso de Inclusão Digital. No total, 65 idosos das cidades de Volta Redonda e Barra do Piraí participaram da capacitação administrada pela entidade em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Durante dois meses, uma vez por semana, os alunos tiveram aulas de informática, aprendendo, ainda, a utilizar corretamente a internet nos celulares e tablets. O engenheiro aposentado João Tarcísio de Moraes foi um dos formandos. Ele recebeu o certificado de conclusão das mãos do presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz. “O curso foi excelente, com ótimos instrutores”, afirmou Tarcísio, que em setembro completa 83 anos.

A também formanda Elaine Nascimento Gomes disse que sua vida mudou com as aulas. “Eu tinha verdadeira aversão a computador, medo de mexer. Com o curso, tudo se tornou mais simples, os professores são ótimos e pacientes. Facilitou muito a minha vida. Eu precisava perder o medo e, agora, me sinto atualizada”, afirmou.

O diretor de Assistência Social da AAP-VR, Manoel Messias dos Santos, anunciou que novas atividades estão previstas para os próximos. “Vamos ter muitas outras solenidades como essa.”, afirmou. O evento contou com a participação do Coral Alvorada, que cantou clássicos da MPB.

Foto: Divulgação