O Programa Mamãe Vassourense – que conquistou o sexto lugar na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, do Estado do Rio de Janeiro – voltou a ganhar destaque nesta semana. A proposta está sendo apresentada nesta terça-feira (dia 12), pela Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, no XXXVI Congresso Conasems, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando a iniciativa disputa etapa nacional de experiências exitosas do SUS (Sistema Único de Saúde).

A apresentação faz parte da mostra da 17ª edição “Brasil, aqui tem SUS”. Além de Vassouras, outras 342 experiências exitosas de Secretarias Municipais de Saúde estão sendo apresentadas. Todas com o objetivo de mostrar o SUS que dá certo e proporcionar um espaço de troca de experiência entre os profissionais.

O Mamãe Vassourense vem se destacando por oferecer apoio às gestantes do município, garantindo e incentivando um pré-natal de qualidade com acolhimento dos bebês, visando um desenvolvimento saudável durante os primeiros anos de vida.

As gestantes inseridas no programa recebem desde orientação nutricional, às atividades de educação continuada. No final da gestação, elas recebem ainda um Kit Bebê – contendo todos os itens necessários aos recém-nascidos como fraldas, mamadeiras, roupas, cueiros, banheira, entre outros. Para isso, porém, as gestantes precisam realizar, no mínimo, oito consultas de pré-natal pelo SUS, além de todos os exames solicitados na gestação.

Foto: Divulgação