A pré-candidatura a deputado federal do ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado federal Baltazar foi lançada oficialmente durante culto de consagração realizado na noite de ontem (dia 11), na Associação Comercial e Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR). Evento contou com a presença de pastores da região de diversas denominações e pré-candidatos a deputado estadual.

“Realizar um culto de lançamento da pré-campanha tem dois sentidos: de entrega e de gratidão. Queremos que seja feita a vontade de Deus. Ele é o nosso absoluto. Por isso separamos esse dia para consagrar a Ele todo nosso trabalho. Vamos seguir na defesa da família, da justiça social, da liberdade religiosa e em defesa da vida”, contou o pré-candidato Baltazar.

Mais de 300 pessoas lotaram a Aciap e puderam ouvir as palavras de encorajamento e ação de graças a Deus pelo momento político e lançamento da pré-campanha de Baltazar.

“Estamos procurando homens com a mesma característica de Jó: tementes a Deus, que seguem os princípios e tenham fé. Não podemos deixar os valores morais caírem por terra. Precisamos de homens que tenham integridade e conheçam as Leis do Senhor. Quem é cristão será cristão em todos os lugares”, destacou o pastor Aluízio Vieira, da Primeira Igreja Batista do Retiro.

A busca por encorajamento, de descruzar o braço para buscar o bem da sociedade e a necessidade de permanecer nas leis, princípios e valores cristãos foram evidenciados a cada nova palavra ministrada pelos pastores.

“Só conseguimos fazer verdadeiramente para Deus quando descobrimos o que Ele quer para nós. Não adianta ficar de braços cruzados, precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Deus chama os homens para trabalhar pelas pessoas. Baltazar é esforçado, conheço a trajetória dele. Sei que não se aparta do Senhor e nem de fazer pelas pessoas. Esse Culto de consagração é a prova disso”, revelou o pastor Sérgio Antônio da Silva, da igreja Assembleia de Deus.

Com o objetivo de consagrar a vida e o projeto de pré-candidatura, o pastor Wilson dos Anjos convidou o pré-candidato a deputado federal, Baltazar, e os pré-candidatos a deputado estadual Betinho Albertassi, Marco Sam e Noel de Carvalho para um momento de oração.

“Não basta apenas ter coragem, é preciso ser encorajado. Aí está a nossa função, cobrir nossos pré-candidatos 24 horas de oração. Sabemos quais valores são importantes, por isso a necessidade de ação e unção do Espírito de Deus para dar solidez aos projetos. Todos os ventos podem passar, mas os princípios de Deus permanecem”, afirmou o pastor Wilson dos Anjos, Igreja Congregacional de Piraí.

Com a pré-candidatura a deputado federal lançada, Baltazar agradeceu pelo momento de oração e destacou a necessidade de aumentar o número de representantes comprometidos com o sul do Estado na Câmara Federal.

“Termino este culto encorajado e confiante que nosso projeto está nas mãos de Deus. Sei que posso contribuir para melhorarmos a qualidade de vida na nossa região e país. Agora nossa pré-candidatura a deputado federal está oficialmente lançada”, agradeceu Baltazar.

