Após uma denúncia, agentes do Serviço Reservado do 33º Batalhão de Polícia Militar desmantelaram, na quarta-feira (dia 13), uma central de TV a cabo e internet clandestina que estava sendo instalada no Morro do Carmo, em Angra dos Reis.

A central funcionava em imóvel alugado na Rua Aluízio Silva, onde os agentes apreenderam cerca de dois mil metros de fios de cabo óptico, 35 caixas herméticas, 20 roteadores e 400 conectores.

Um rapaz foi preso e o material apreendido.