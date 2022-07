Três ônibus que transportavam produtos falsificados foram apreendidos na quinta (dia 14) por agentes da Força Especial de Controle de Divisas, ligada à Secretaria estadual da Casa Civil. Ao todo, 16 toneladas de peças com indícios de falsificação foram apreendidas.

A operação aconteceu no posto fiscal de Nhangapi, na Via Dutra, em Itatiaia, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os motoristas e os guias foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, que fica na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. A apreensão faz parte da operação Foco, que é mantida nas divisas do Rio de Janeiro com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Foto: divulgação