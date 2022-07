Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.501 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (dia 16), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar um valor estimado em R$ 9 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira (dia 20).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões. Já em uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, as chances de acertar o prêmio são de 1 em 10 mil.

Foto: Agência Brasil