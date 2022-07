Encerra às 23h59 desta segunda-feira (dia 18) o prazo para as inscrições na lista de espera do Sisu. O processo deve ser feito por meio do site Acesso Único, do MEC (Ministério da Educação).

São 65.932 vagas para mais de 2 mil cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita diretamente na instituição de ensino na qual o estudante se inscreveu e foi aprovado.

As instituições de ensino devem iniciar as convocações a partir de 25 de julho. Portanto, é importante que o candidato acompanhe as convocações através dos meios de comunicação utilizados pela instituição de interesse.

Cabe lembrar, no entanto, que nem todos os cursos estão com vagas na lista de espera.

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de Ensino Superior.