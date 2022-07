O UniFOA está com inscrições abertas para o processo seletivo de tutores e estudantes para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 2022/2023. As vagas são destinadas a alunos (a partir do 2º período) e professores dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia, desde que atendam aos requisitos que constam no edital do programa.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho pelo link: https://forms.office.com/r/CQKQP6kKvz. Em cada curso, serão selecionados oito estudantes e um docente após avaliação classificatória conforme os critérios descritos no edital abaixo. No mesmo documento, os candidatos podem conferir os detalhes quanto a bolsas e outras informações sobre o PET-Saúde.

10ª Edição – Gestão e Assistência

Com a finalidade de aprimorar o processo de promoção da integração entre ensino – serviço e comunidade como parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), o Ministério da Saúde (MS), por meio da sua Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), lança, em 2022, a 10ª edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde).

Com o tema “Gestão em Saúde e Assistência à Saúde”, o edital ofertará bolsas para os docentes, os profissionais de saúde e os estudantes de graduação, com o objetivo de estimular práticas de ensino-aprendizagem na realidade do trabalho em saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Saiba mais aqui.