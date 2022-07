O Volta Redonda está voltando da Amazônia com três pontos na mala. O Esquadrão de Aço venceu de virada o Manaus-AM por 2 a 1 na noite dessa segunda-feira (dia 18), na Arena Amazônia, e pulou para a 6ª colocação, faltando quatro rodadas para o final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa, comemorou o retorno para a zona de classificação após vencer um adversário que também está brigando pelo G8.

CVitória importantíssima, contra um adversário direto na briga pelo G8 e que estava invicto em casa. Enfrentamos também um calor muito grande, uma viagem desgastante, porém o grupo se superou e fez uma excelente partida. Tivemos alguns gols anulados de forma incorreta, um pênalti a nosso favor não marcado, mas conseguimos superar isso tudo e conquistar estes três pontos, que vão ser super valiosos para esta busca pela classificação”, destacou.

Após terminar a primeira etapa perdendo, o Volta Redonda conseguiu a virada no segundo tempo. Superação que deixou o técnico tricolor feliz com a resiliência da sua equipe.

“Fomos superiores desde o início do jogo. Eles até tiveram algumas chances, mas através de erros nossos. Infelizmente, acabamos tomando um gol no final do primeiro tempo, quando estávamos muito bem na partida, mas voltamos bem para segunda etapa com o mesmo propósito, a mesma intensidade e entrega. Conseguimos um gol logo no início, buscamos a vitória o tempo todo e, no final, fomos premiados com o segundo gol. Apesar de toda a dificuldade que a arbitragem nos trouxe, os desgastes que estamos tendo por jogar duas competições, os jogadores foram muito guerreiros mais uma vez e mereceram esta importante vitória”, analisou o comandante tricolor, que também aproveitou para elogiar a parte física da equipe.

“Também muito importante enaltecer, mais uma vez, a parte física do Volta Redonda, que é comandada pelo William, Lucas, Claudio, Vitor e Fernando, que, em conjunto com o setor da fisioterapia, com o Alex, Thiago e Rafael, estão fazendo um belíssimo trabalho. Os atletas terminaram o jogo inteiro, melhores que o adversário, mesmo jogando duas competições e enfrentando viagens longas. Estão todos de parabéns e seguimos fortes para buscar a classificação”, afirmou.

Retorno

A delegação tricolor está retornando de Manaus-AM nesta terça-feira, dia 19. A previsão de chegada em Volta Redonda é no início da noite.

Os atletas que não foram relacionados para o confronto, treinaram nesta manhã no CT Oscar Cardoso. Nesta quarta-feira, dia 20, está previsto um treinamento na parte da manhã, finalizando a preparação para enfrentar a Cabofriense pela A2, em partida marcada para quinta-feira, dia 21, às 14h45, no Correão.

Campeonato Carioca sub-20

O Volta Redonda enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (dia 20), pelo primeiro jogo da final da Taça Rio sub-20. A partida será na Gávea, às 15h.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (dia 27), às 15h, no estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Matheus Romão