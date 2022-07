Maior colégio eleitoral do sul do estado, Volta Redonda possui 225.799 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. O quantitativo representa 1,76% do eleitorado do estado do Rio de Janeiro e apresenta um aumento de 4,36% no eleitorado volta-redondense, em relação há dez anos. Em 2012, o número de pessoas habilitadas a votar na Cidade do Aço era de 216.370.

Em toda a região Sul Fluminense, somados 13 municípios, são 861.784 brasileiras e brasileiros que deverão comparecer às urnas em 2 de outubro para escolha dos cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.

Gênero e nome social

O Cadastro Eleitoral de 2022 mostra que a maior parte do eleitorado de Volta Redonda é composta por mulheres. Ao todo, são 121.358 eleitoras, o que equivale a 54% do total. Os homens são 104.399. Há ainda outros 42 votantes sem informação sobre o sexo, num total de 0,08%.

Faixa etária

O quantitativo do eleitorado na faixa etária de 16 e 17 anos em Volta Redonda reduziu de 1.990, em 2012, para 1848, em 2022, o que representa uma queda de 7,14%. O total de eleitoras e eleitores fluminenses com idade acima de 70 anos, por sua vez, aumentou consideravelmente. Em relação a 2012 houve um crescimento de 55,64% nessa faixa etária do eleitorado, que passou de 17.654 para 27.476.

O voto é facultativo para os jovens com menos de 18 anos e os idosos que já completaram 70 anos.

Aberta a temporada de convenções

Desde quarta-feira (dia 20) até 5 de agosto, os partidos políticos podem realizar convenções para deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as Eleições 2022. Os escolhidos para concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

As convenções partidárias podem ser realizadas no formato presencial, virtual ou híbrido. Após a escolha em convenções, as legendas já podem solicitar o registro das candidaturas no dia seguinte. A federação de partidos registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também está habilitada a participar das eleições. Porém, neste caso, as convenções deverão ocorrer de maneira unificada, como se fosse uma única agremiação.

Proibição

Estão vedadas as coligações de partidos para as eleições proporcionais. Ou seja, para os cargos de deputado federal, estadual e distrital. No entanto, continuam válidas para os pleitos majoritários: presidente da República, governador de estado e senador. As coligações terão denominação própria e todas as prerrogativas e obrigações de um partido político no tocante ao processo eleitoral, funcionando como uma só agremiação.

Candidaturas

Qualquer cidadã ou cidadão pode disputar um cargo público eletivo. Porém, é preciso que atenda às exigências constitucionais. Ou seja, a pessoa deve cumprir as condições de elegibilidade, como nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento e domicílio eleitoral na respectiva circunscrição há pelo menos seis meses antes do pleito, bem como ter filiação partidária pelo mesmo período.

Além disso, a pessoa deve ter no mínimo 35 anos de idade para concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República e senador; 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal; e 21 anos para disputar vaga de deputado federal, estadual ou distrital. Para se candidatar em uma eleição, a pessoa também não pode incorrer em qualquer das causas de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/1990.

Inelegíveis

Segundo a Constituição Federal, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos; os que se enquadrarem nas situações previstas na LC nº 64/1990; e o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, no território de jurisdição do titular, do presidente da República, de governador de estado ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

A legislação eleitoral veda a candidatura avulsa – ou seja, desvinculada da aprovação de um partido político -, mesmo que a pessoa esteja de fato filiada a uma legenda. O primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 2 de outubro e, eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês.

Gráficos: TSE