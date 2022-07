O acusado da morte da menina Bianca Rodrigues Siqueira Lima, de 11 anos, será transferido nesta segunda-feira (dia 25) para um presídio do complexo penitenciário do estado do Rio de Janeiro, onde passará por uma audiência de custódia. Bianca estava desaparecida desde a última sexta-feira (dia 22), em Paraíba do Sul, e foi encontrada morta na noite de sábado (dia 23), dia em que completaria 12 anos.

Segundo a Polícia Civil, a menina foi estuprada, estrangulada e queimada ainda viva. O acusado seria um rapaz, de 22 anos, ex-companheiro da filha do padrasto de Bianca. Ele foi preso no município de Chiador (MG), que fica a cerca de 40 km de Paraíba do Sul, confessou o crime e levou os policiais até o local onde ocultou o cadáver.

O corpo de Bianca foi enterrado na tarde deste domingo (dia 24), no Cemitério São José, em Três Rios.

Em um comunicado por redes sociais, a prefeitura de Paraíba do Sul decretou luto oficial de três dias na cidade. “A Prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, decreta Luto Oficial de três dias pela morte da adolescente Bianca Rodrigues Siqueira Lima, aluna da nossa Rede Municipal de Ensino. Que Deus acolha a amada Bianca e conforte o coração de seus pais e familiares”, diz a nota.

Foto: Reprodução / Redes Sociais