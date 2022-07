Com missão de proteger os bens, serviços e instalações do Município e de seus servidores e usuários, além do serviço de fiscalização do trânsito, a Guarda Municipal de Volta Redonda, em breve, deve receber um novo integrante na sua tropa. E não é qualquer reforço. A Prefeitura abriu licitação para aquisição de um cão farejador.

O edital estabelece características para sacramentar o negócio estimado em R$ 23.166,66. Por exemplo, necessariamente o animal deve ser fêmea, com idade mínima de nove e máxima de 24 meses e das raças pastor Alemão ou Belga Malinois.

Especificamente no caso da idade definida, há uma explicação prevista no edital: “por ser essa faixa etária ideal para se educar e condicionar os cães ao tipo de trabalho a que se destinam e no caso de cães adultos já apresentarem as características temperamentais” e estruturais para que possam ser utilizados na reprodução”.

O pregão eletrônico na modalidade menor preço por item para atender a demanda do Grupamento de Operações de Cães da GMVR está marcado para 8 de agosto. Os recursos a serem aplicados na compra do cão serão provenientes de emenda parlamentar (nº 39560011/2021).

Antes de ingressar na tropa, o cão selecionado passará por avaliação a ser realizada em ambientes escolhidos pelo instrutor de cães da GMVR. O animal deve ser conduzido por seu tratador/criador para que demonstre todas as suas potencialidades.

O cachorro será desclassificado quando apresentar apatia, indisposição, sinais de medo com a cauda baixa entre as pernas, orelhas retesadas coladas ao corpo, recuos e fugas, hesitações, insegurança, mordida nervosa e rosnando, pelos do dorso eriçados. O animal que não realizar os testes será rejeitado e não será recebido pela unidade compradora.

Se o animal for rejeitado por não atender as características solicitadas, será solicitada à empresa vencedora a apresentação, em um prazo de 30 dias, de um segundo animal.

Algumas características exigidas no edital para a aquisição do cão da GMVR:

– Psicológicas e de Comportamento: quanto ao caráter e temperamento deve apresentar aptidão para o serviço policial, demonstrando inteligência, por meio da facilidade de aprendizado e capacidade de resolver problemas; e impulsos elevados de caça, por comida, por brincadeira (espírito lúdico);

– Alto grau de atividade, habilidade física e psicológica para saltar correr, agilidade; tenacidade; coragem, intrepidez; mordida instintiva; possessividade; explosão, combatividade, prontidão, vivacidade; sociabilidade, autoconfiança; concentração, persistência, determinação, atenção; olfato apurado, interesse em utilizar o faro; treinabilidade, estabilidade (firmeza) de nervos, reação positiva a estampidos, pouca sensibilidade a ambientes diferentes; avidez pelo trabalho; equilíbrio emocional;

– É necessário que haja o condicionamento para detecção de odores gerais – brinquedos com os odores do próprio cão, ou seja, que o cão possua a mecânica de busca já inserido;

– O cão deverá estar pronto, apto a detectar odores específicos já introduzidos para o trabalho de detecção de entorpecentes e drogas afins;

– O cão não pode ser castrado física ou quimicamente, além de ter todas as condições funcionais de reprodução;

– O cão deverá ter sido treinado com metodologia motivacional, devem executar os exercícios demonstrando confiança, velocidade e alegria.