A Prefeitura de Volta Redonda está encaminhando um acordo judicial com a antiga empresa responsável pela merenda escolar, garantindo assim, que o pagamento dos atrasados às merendeiras seja realizado. A Secretaria Municipal de Educação (SME) irá depositar em juízo, junto a Justiça do Trabalho, o valor referente ao pagamento da última quinzena de abril. Com isso, a fornecedora se compromete a pagar a multa rescisória e o pagamento referente ao mês de abril para as profissionais.

A prefeitura decidiu fazer o pagamento somente com a garantia que as merendeiras receberiam o que era de direito, pois havia o temor de que a empresa poderia receber sem quitar os débitos trabalhistas.

O subsecretário de Educação de Volta Redonda, Júlio Cyrne, explicou que o depósito, no valor líquido de R$ 402.849,20, deve ser feito até esta terça-feira, dia 26.

“A prefeitura está fazendo a sua parte e concluindo a sua pendência com este depósito em juízo. Agora, vai depender da homologação da Justiça do Trabalho, liberando o recurso para que a empresa cumpra o acordo e realize este pagamento dos atrasados para as merendeiras. Infelizmente, não é um processo fácil, por isso não tem como colocar uma previsão de quando isso irá acontecer, mas a nossa parte estamos fazendo e esperamos que aconteça o mais rápido possível”, explicou Cyrne.

Foto: Cris Oliveira-Secom/PMVR