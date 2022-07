O prefeito Rodrigo Drable visitou na manhã desta terça-feira (dia 26), obras que estão acontecendo em três localidades do município. Ele foi acompanhado pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o diretor executivo do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Adilson Delgado Rezende; e o vereador Bruno Oliveira.

O primeiro local conferido pela equipe foi o acesso ao bairro Vila Ursulino, na via auxiliar da Via Dutra. A área havia sido interditada no dia 30 de março após o deslizamento de uma encosta provocado supostamente pelo encharcamento do solo pelas chuvas do período.

Após trabalho conjunto com a CCR RioSP – concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra – e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM), a via já está totalmente liberada. Durante a visita desta terça-feira, o prefeito Rodrigo Drable comentou sobre a obra.

“Através do laudo do departamento, nós entramos na justiça e conseguimos para que a CCR RioSP fizesse essa obra em caráter de urgência. A previsão é que o serviço fosse feito em outubro, mas os moradores e comerciantes seriam muito prejudicados. Estou aqui para comemorar a reabertura da via e para agradecer ao presidente do DRM, Luiz Cláudio Almeida Magalhães, pelo esforço pessoal, e ao governador Cláudio Castro que tem colocado a cidade em ordem. Nossa intenção é manter uma relação mais próxima com a concessionária para permitir que as empresas continuem funcionando e que as obras sejam feitas”.

O segundo local visitado foi a Rua João Barizon, no bairro Piteiras. O secretário Eros dos Santos informou que a via está em preparação para receber a pavimentação. “Essa é mais uma obra em parceria com o Governo do Estado. Nós fizemos o projeto de asfaltamento dos bairros Piteiras, São Judas e Jardim Alice. Estamos dando início às obras hoje. Precisamos agradecer o apoio do deputado estadual Max Lemos e do governador Cláudio Castro”.

Rodrigo Drable comentou a importância da obra para modificar os bairros beneficiados. “O asfaltamento vai dar uma nova cara aos bairros, além de uma dignidade maior e uma melhor condição de vida aos moradores”.

READEQUAÇÃO FERROVIÁRIA

Por fim, o prefeito esteve em mais uma obra do Pátio de Manobras, dessa vez na região dos bairros Estamparia e Barbará. A construção do viaduto é muito aguardada pelos moradores, sendo que o material já começou a ser comprado. Conforme a vistoria comprovou, a concessionária VLI já removeu e transferiu os trilhos ferroviários, deixando a área livre para a futura avenida.

As obras de retirada do pátio de manobras do centro urbano de Barra Mansa são uma antiga reivindicação da população. Além de possibilitar a convivência mais harmônica entre os pedestres, o trânsito e a ferrovia, promoverão o desenvolvimento e modernização da cidade. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é o responsável por todas as intervenções que constam no projeto, em uma extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município. A Prefeitura acompanha e fiscaliza todas as etapas das obras.

Foto: divulgação