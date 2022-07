A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu três menores na tarde de quarta (dia 27), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Durante a ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros com um carregador, um carregador alongado e 42 munições; uma mochila com 143 pinos de cocaína, 78 pedaços de maconha e 50 em espécie; outra com 174 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 11 tiras e 34 pedaços de maconha, além de folha com etiquetas para drogas e R$ 38. Além disso, três rádios de comunicação e duas baterias também foram encontrados.

Os agentes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar foram verificar denúncia sobre homens armados traficando drogas.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia.

Foto: Evandro Freitas