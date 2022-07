A Polícia Federal cumpriu, na segunda-feira (dia 25), dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, em desfavor de dois homens, pelo crime de fraude contra a CAIXA. Também foram cumpridos, no dia 21, três mandados de busca e apreensão contra os investigados. Os mandados foram cumpridos na cidade de Araruama, no Rio.

A ação é decorrente de operação iniciada em abril deste ano, que resultou na prisão em flagrante de uma funcionária da CAIXA, por fraudes na obtenção de dados de correntistas e de supostos beneficiários de programas sociais do Governo Federal. O objetivo das fraudes era a realização de saques e transferências por parte dos criminosos, lesando os particulares e a instituição bancária. Além disso, foram identificadas fraudes contra o auxílio emergencial.

Até o momento, as investigações indicam um prejuízo estimado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com centenas de vítimas. Os presos chegaram a receber cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, enquanto participavam do esquema.