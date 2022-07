Um homem, identificado como Felipe Machado, foi morto a tiros ao sair de uma boate no bairro São João no final da madrugada deste sábado (dia 30). A vítima era moradora do bairro Vila Rica/Tiradentes.

Foto Reprodução Redes Sociais

O crime aconteceu por volta das 5h30min, quando o jovem deixava o local. De acordo com testemunhas, uma briga envolvendo Felipe teria ocorrido no interior da boate. Moradores disseram ter ouvido quatro disparos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu quatro cápsulas de calibre 9mm.

As informações serão atualizadas.

Foto: Evandro Freitas