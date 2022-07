Uma aposta simples de Caçapava do Sul (RS) levou sozinha o prêmio máximo da Mega-Sena no valor de R$ 24.271.229,51. O sorteio foi realizado na noite de sábado (dia 30), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 03 – 05 – 19 – 26 – 43 – 51

De acordo com a Caixa, outros 108 apostadores acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 32.693,92 cada. A quadra premiou 6.977 apostas com valores individuais de R$ 722,97.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (dia 2) com prêmio estimado R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio.

Foto: Agência Brasil