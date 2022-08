Em convenção realizada no domingo (dia 31), no Centro de Convenções Expomag, no Rio de Janeiro, Betinho Albertassi teve seu nome homologado a pré-candidatura à deputado estadual pelo União Brasil. “Coloquei meu nome à disposição do meu partido. Tenho certeza que, com minha experiência, posso contribuir muito para o progresso de toda a região Sul Fluminense”, frisou Betinho Albertassi.

Em seu primeiro mandato como vereador, Betinho Albertassi tem atuado principalmente em melhorias na saúde e na educação, criando leis voltadas à inclusão, educação e valores da família.