A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (dia 2), um homem com uma pistola .40, com kit rajada e 24 munições no bairro Belo Horizonte. Com ele, também foram apreendidos dois carregadores, 119 pinos de cocaína, um rádio transmissor e uma base para carregar rádio

A ação aconteceu após os agentes receberem denúncia de que havia um homem traficando no local.

Foto: Polícia Militar