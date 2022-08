Na manhã desta terça-feira (dia 2), o presidente da FOA, Eduardo Prado, foi empossado como vice-presidente executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (Semerj). A Assembleia Geral Extraordinária para a posse, aconteceu virtualmente, conduzida pelo presidente do Semerj, Rui Otávio Bernardes de Andrade, e contou com a participação de outros membros do Conselho Diretor e de representantes das demais mantenedoras das instituições de ensino associadas ao Semerj.

Anteriormente, o cargo era exercido por José Ivo de Souza, que até o seu falecimento, em junho deste ano, também era o vice-presidente da Fundação Oswaldo Aranha. Segundo o presidente do Semerj, a escolha por Eduardo se deu tanto pela competência, experiência e atuação ativa frente à educação, quanto em homenagem à instituição.

“O professor José Ivo, em saudosa memória, era o representante da Fundação Oswaldo Aranha, mantenedora do UniFOA. Então, o Conselho Diretor resolveu, por unanimidade, homenagear a FOA mantendo um representante. Mantivemos contato com a instituição e optamos por sugerir o nome do professor Eduardo Guimarães Prado”, disse Rui.

A votação foi oficializada durante a Assembleia, momento em que conselheiros deram as boas-vindas a Eduardo. O novo vice-presidente executivo expressou o desafio de assumir esse cargo e garantiu que o exercerá com empenho em prol da educação.

“Substituir o Ivo, que era meu amigo particular e parceiro de muitos anos aqui na FOA, é uma referência alta. Pois ele era especialista no que fazia, agia como poucos em matéria de negociação sindical”, lembrou e afirmou: “vocês podem contar com a minha força de trabalho”.

O presidente da FOA agradeceu a confiança e carinho que sempre foi tratado no Semerj, onde frequenta desde 2007, no Rio de Janeiro. E considera o grande aprendizado que obtém desde então, a partir da convivência com profissionais e demais mantenedores. “Foi um período muito rico, em que conheci muita gente através do sindicato. Tenho um carinho muito grande pelo Semerj”, declarou.

Após a Assembleia Geral Extraordinária, Eduardo recebeu inúmeras mensagens de reconhecimento e reforço às boas-vindas, como do presidente do sindicato, que evidenciou a satisfação em tê-lo na diretoria na jornada em prol do desenvolvimento da educação superior no estado do Rio de Janeiro.