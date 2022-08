O Volta Redonda quer contar com o apoio do seu torcedor para a partida diante do Ferroviário-CE neste domingo (dia 7), às 20h, no estádio Raulino de Oliveira. Este confronto pode valer a classificação Tricolor para a próxima fase da Série C do Brasileiro. E como forma de incentivar as famílias a irem ao estádio, a diretoria decidiu liberar a entrada de mulheres, que devem retirar o ingresso nas bilheterias do estádio no dia do jogo, entre 17h e 19h. Vale lembrar ainda que crianças abaixo de 12 anos e idosos acima de 65 anos também têm direito a gratuidades.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, convocou a torcida para o estádio e falou da importância do apoio na busca pela vitória. “Desta forma, esperamos incentivar que as famílias vão ao estádio apoiar o Volta Redonda, já que as mulheres e as crianças não precisarão pagar para assistir ao jogo. O apoio de todos nesta reta final decisiva é muito importante. Na última partida a torcida fez a diferença e tenho certeza que fará novamente. Venham ao Raulino de Oliveira apoiar o Voltaço, que está representando a cidade, a região Sul Fluminense e o Estado do Rio”, afirmou.

Os ingressos antecipados para o confronto já estão sendo vendidos a R$ 20 nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado

Empório Brasil

Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

Apenas no domingo,

a partir das 17h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 7, a partir das 17h, nas bilheterias do Raulino

Foto: Divulgação