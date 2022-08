Uma operação da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento Geral de Proteção e Atendimento a Mulher (DGPAM), foi desencadeada na manhã desta segunda-feira (dia 8), visando cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão envolvendo violência doméstica. Em Volta Redonda, a ação, realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), resultou na prisão de três suspeitos pelos crimes de perseguição (Stalking), tipificado no Artigo 147-A do Código Penal, bem como na violência psicológica contra a mulher.

Um dos homens tem 56 anos e foi preso no bairro Dom Bosco. O outro, de mesma idade, foi detido na Vila Santa Cecília. Já o terceiro, de 31 anos, foi localizado no bairro Roma II.

A Polícia Civil solicita que mulheres vítimas de crimes da Lei 11.340/06 ( Maria de Penha) denunciem a violência nos órgãos competentes, estando a DEAM de Volta Redonda à disposição das vítimas para que seja feito o atendimento e a apuração dos fatos.