A Prefeitura de Vassouras enviou para a Câmara Municipal decreto regulamentando o reajuste salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Com a medida, os salários dos enfermeiros passam de R$ 2.700,00 para 4.750,00 representando reajuste de 76%. técnicos de Enfermagem também são beneficiados e o vencimento base atualmente de R$ 1.700,91 vai para R$ 3.325,00, ou seja, com reajuste de 95,5%. Os reajustes contemplam ainda auxiliares de Enfermagem, com vencimento tendo um reajuste de 47,3%, de R$ 1.612,71 para R$ 2.375,00.

Os novos vencimentos foram anunciados pelo prefeito Severino Dias, a vice-prefeita, Rosi Silva, e a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira. Eles ressaltaram a importância desses profissionais para o acolhimento e dia a dia dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O prefeito enfatizou ainda que os reajustes contemplam 59 enfermeiros, 32 auxiliares de enfermagem e 21 técnicos de enfermagem. Esses profissionais atuam em diversos setores da saúde, entre eles, nas 24 Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.

“Esse reajuste é uma forma de gratidão ao trabalho com eficiência prestado por todos os profissionais da saúde, principalmente, durante o período da pandemia. E mais, reafirmo aqui meu compromisso com as demais categorias, que uma vez o piso dos servidores seja reajustado pelo governo federal, nossa cidade estará cumprindo a medida de imediato”, ressaltou o prefeito.

A vice-prefeita, Rosi Silva, também elogiou a medida e ressaltou o empenho desses profissionais no acolhimento aos pacientes, além da responsabilidade em desenvolverem ações destinadas à promoção da saúde pública.

“Esses profissionais merecem e precisam ser valorizados e, com satisfação que anunciamos esse reajuste para essa categoria que, como todas outras profissões trabalham com comprometimento, responsabilidade e perseverança, lidando com os desafios diários”, completou Rosi Silva.

Carros novos

O governo municipal adquiriu sete carros novos que já estão atendendo as equipes da Atenção Básica e Saúde Mental. A chegada dos veículos foi acompanhada de perto pelo prefeito Severino Dias e a vice-prefeita, Rosi Silva, além da secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

Com o reforço dos veículos, serão agilizados os atendimentos realizados pelas equipes, em especial, os profissionais que precisam se deslocar até os pacientes com dificuldade de locomoção.

Os veículos reforçam e agilizam ainda as ações das equipes das 24 Unidades de Saúde da Família e Estratégia de Saúde da Família, que atendem todos os bairros e distritos da cidade.

“Somos referência em saúde pública porque nos preocupamos em investir no profissional, na qualidade do atendimento que reflete diretamente no paciente bem assistido”, concluiu Larissa.

Foto: divulgação