A “Rua de Compras”, especial Dia dos Pais, acontece neste sábado (dia 13), das 9h às 18h, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O projeto, que está em sua quarta edição no ano, é realizado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). A iniciativa busca fomentar o comércio local, reunindo também ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.

As atrações acontecem ao longo da Rua Jaime Martins, são elas: foodtrucks, brinquedos infláveis, expositores de artesanato, carros antigos, motos, pedal solidário, eventos culturais e vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe). As secretarias de Ação Comunitária (Smac), Meio Ambiente (SMMA) e Cultura (SMC) participam da atividade.

Alterações no trânsito

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) têm o esquema de segurança pronto para o evento. Estão previstas as interdições da Rua Jaime Martins, da Avenida Soldado Francisco A. Rocha e vias transversais, a partir da 0h deste sábado. A liberação total das vias públicas está prevista para as 20h do mesmo dia. Para a segurança dos motoristas, todo o trânsito será desviado para o bairro Volta Grande, sendo que os agentes da Semop e da GMVR e estarão monitorando os pontos principais e considerados estratégicos.

Foto: Arquivo/Cris Oliveira/Secom PMVR