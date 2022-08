Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam, no fim da manhã desta terça-feira (dia 16), um homem, de 44 anos, acusado de perseguir a ex-companheira, de 39, reiteradamente por não aceitar o fim do relacionamento, descumprindo as medidas protetivas deferidas pela Justiça. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Volta Redonda e cumprido no bairro Cajueiro, em Barra Mansa.

Cabe ressaltar que um novo registro de ocorrência de descumprimento de medidas protetivas contra o autor já havia sido feito na segunda-feira (dia 15). Nesta terça-feira (dia 16), após informações do setor de inteligência, os policiais localizaram o acusado na cidade vizinha. Ele não reagiu à abordagem, foi conduzido à DEAM de Volta Redonda e, posteriormente, ao sistema prisional onde ficará a disposição da Justiça.