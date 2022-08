Em decisão nesta sexta-feira (dia 19), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ) declarou que o ex-prefeito Samuca Silva está inelegível.

Candidato a deputado federal pelo União Brasil, o ex-prefeito pode recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, Samuca confirmou que vai ao TSE para manter sua candidatura. “Recorrerei sim da decisão com a convicção de vitória. Permaneço em campanha, com mais ânimo ainda. A política tem percalços e me cabe vencer cada um, como já fiz neste caso na primeira instância e conseguirei, com certeza, no recurso. Sigo trabalhando”, escreveu.

A inelegibilidade de Samuca foi pedida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), por causa de um áudio da ex-secretária de Saúde, Flávia Lipke, convocando os ocupantes de cargo comissionado para participação em reuniões e ações de campanha em 2020, quando Samuca tentou a reeleição.

Na ocasião, o juiz de primeira instância decidiu não punir Samuca porque a pena seria a anulação dos votos que ele obteve, e isso não alteraria em nada o resultado da eleição, já que o ex-prefeito foi o terceiro colocado na disputa.