Para discutir saúde e bem-estar com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Prefeitura de Porto Real realizou, na quarta 9 (dia 18), uma palestra na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira. A ação foi realizada por meio do Programa Saúde na Escola. Na ocasião, profissionais de Saúde abordaram com os estudantes as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, onde o foco foi apresentar a prevenção e o que pode ser feito para evitar o seu desenvolvimento.

Os profissionais também falaram sobre a classificação das doenças negligenciadas, como a dengue e outras doenças tropicais, e ainda, a sífilis, a hanseníase e outras. “Foi um encontro bastante produtivo e participativo, onde destinamos um momento para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas. Nosso foco foi baseado nas definições da Organização Mundial de Saúde (OMS), e apresentamos a incidência dessas doenças no mundo, e ainda, mostramos de forma detalhada a ocorrência em cada região do Brasil”, destaca a enfermeira do Centro Policlínico Bairro de Fátima, Janaína Azenha de Sousa Santos.

Foto: divulgação