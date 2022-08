O Instituto Dagaz está com inscrições abertas para cursos gratuitos de balé, teatro, futsal e circo. As aulas iniciaram nesta segunda-feira (dia 22) e as vagas são oferecidas para crianças e adolescentes com idade entre três e 17 anos.

Segundo Marinez Fernandez, presidente do Instituto Dagaz, a iniciativa tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ) e tem como objetivo oportunizar às crianças e adolescentes da periferia o acesso ao esporte, cultura e cidadania.

“Estamos retornando as atividades pós-pandemia pois, sabemos da importância do acesso ao esporte, cultura e educação para as crianças e adolescentes principalmente da nossa periferia, contamos com apoio da comunidade, para que esteja junto com a gente, os familiares presentes, nos ajudando sempre que possível, para que possamos oferecer sempre o melhor para nossos alunos”, destaca Marinez.

Os interessados devem comparecer no Condomínio Cultural, localizado no CIEP 299 – Julio Caruso, na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº, Santo Agostinho, e apresentar cópias do RG (ou certidão de nascimento), CPF e comprovante de residência. No caso de menores de 18 anos, a documentação do responsável também é necessária para a inscrição. O funcionamento da secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99999-7732, pelo e-mail institutodagaz@hotmail.com ou na secretaria da ONG.

SERVIÇO

Aulas Gratuitas de balé, teatro, circo e futsal do Instituto Dagaz

Balé – crianças de 03 a 17 anos

Teatro – adolescentes acima de 12 anos

Circo – adolescentes acima de 12 anos

Futsal – crianças acima de 06 anos

Local: Condomínio Cultural (CIEP 299 – Jiulio Caruso) Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº, Santo Agostinho – Volta Redonda

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min

Foto: divulgação