A CSN anunciou a abertura do processo seletivo para mais de 200 vagas para Jovem Aprendiz. As vagas são para áreas de operação, com acesso a cursos como Eletricista de Manutenção Industrial, Mecânico de Manutenção, Soldador de Estruturas, Operador de Processos Industriais e Assistente em Logística para Pessoas com Deficiência.

Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados. Para se candidatar, o candidato deve ter idade entre 18 e 23 anos. É exigido não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai, não ter sido aprendiz da empresa nos últimos seis meses e possuir o Ensino Médio completo ou estar cursando o terceiro ano. Não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência.

A inscrição é feita pelo site www.csn.com.br/oportunidades. Após a formação, os jovens poderão ser contratados pela empresa.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição online, provas de matemática e português, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias.

Com duração de até dois anos, o programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).