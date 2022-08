Um policial civil do estado de São Paulo, de 43 anos, morreu na noite de segunda-feira (dia 22), após bater a moto que conduzia contra um carro na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e o corpo do policial foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do carro, de 45 anos, passou por teste de bafômetro, mas o exame constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Foto: Redes Sociais