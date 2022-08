Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (dia 24) a nova unidade de Estratégia da Família Prefeito Joao Antônio Camerano, no distrito de Ipiabas. O posto, que conta com novas dependências, é uma ampliação do antigo, naquela comunidade. O município conta, hoje, com 22 unidade de Saúde, da Atenção Primaria, sendo que oito delas estão enquadradas no perfil de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A unidade de saúde, que foi transformada em ESF, conta com médicos, enfermeiros, dentistas e toda padronização prevista pelo Ministério da Saúde. Recebeu novos consultórios, sala de vacina, área de atendimento ao público, todos individualizados, que irão oferecer mais conforto aos usuários. “Nesta unidade, estaremos prestando ajuda na prevenção de doenças mais graves através de diversos tratamentos e trabalhando a proposta de descentralização dos serviços”, informou a diretora de Atenção Primária, Verônica Tancredo Massa.

Para o secretário de Saúde, Carlos Renato Moreira, é uma obra de trabalho coletivo de toda a equipe da prefeitura, em busca de melhorar a qualidade de serviços prestados na atenção primária. “Esta obra vai melhorar os serviços prestados em Ipiabas, com a inclusão de um profissional pediatria e de vacinação, com uma equipe completa, que inclui clínicos e dentistas, para que a população possa utilizar cada vez mais este serviço sem ter a necessidade de ir até a sede do município”, explicou.

O vice-prefeito, o médico João Antônio Camerano Neto – representando a família do homenageado que dá nome a unidade – lembrou de quantos investimentos foram buscados em Brasília, e junto ao Governo do Estado, para que a cidade pudesse investir cada vez mais em obras da saúde, educação e saneamento básico. “Meu avô foi um prefeito entre 1965 e 1968, com visão desenvolvimentista à sua época. Ele foi o prefeito que abriu a estrada, ligando o distrito de Ipiabas à sede do município”, disse Camerano.

O prefeito Mário Esteves declarou que vai continuar trabalhando e investindo em unidades de saúde e de educação, como forma de política pública. “Temos que estar sempre dispostos a buscar os investimentos e as ações que visem dar aos municípios independência financeira, seja em busca de trabalho, de investimentos em geração de novos postos na indústria, no comércio ou no turismo. Isto é buscar melhorar a qualidade de vida da população em todos os aspectos”, disse o chefe do Executivo, lembrando que é uma obrigação buscar os investimentos, onde quer que eles estejam.