A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, por volta de meia noite desta quarta (dia 24), um casal com cigarro parcialmente consumido de maconha, pequena quantidade da droga e acessórios para consumo do entorpecente.

O veículo foi parado no quilômetro 317 da Dutra, em Itatiaia, e durante a abordagem, foi constatado que o condutor de 43 anos estava com a CNH vencida. Além disso, os agentes sentiram o odor característico de maconha.

O motorista assumiu ser o responsável pela droga e informou que era para uso recreativo. O material foi apreendido para posterior destruição e foi lavrado um Termo Circunstanciado (TCO) em desfavor do indivíduo com base no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Além do TCO, foi aplicada multa por dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias, no valor de R$ 293,47 e a direção do veículo foi passada para a namorada do condutor, de 28 anos.