Entre os dias 24 de julho e 4 de agosto o diretor da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Joaquim Lopes, participou do curso Project Management na Ohio University, nos Estados Unidos. Em parceria com a Laiob Experience, o curso tem como objetivo desenvolver as habilidades de gestão dos participantes, potencializando seus pontos fortes e capacitando-os a fazer o mesmo com suas equipes de trabalho.

Com um total de 10 mil inscrições para o processo seletivo do curso, apenas 240 foram selecionados, dentre eles Joaquim Lopes. O curso contava com aulas de inglês para negócios na parte da manhã e aulas sobre gestão de projetos à tarde.

Joaquim conta que o que foi mais enfatizado no curso foi a percepção de que as pessoas que representam os processos de uma organização, sendo elas as mais importantes.”As pessoas devem acreditar que são capazes. Se a gente não se arrisca, não sonha, a gente não sai do lugar”, destaca o diretor, que reúne mais de 25 anos no grupo CSN: concluiu o curso técnico em Metalurgia na ETPC em 1993 e trabalhou na empresa entre 1995 e 2007. Um ano depois, começou a lecionar na ETPC – onde hoje é diretor.

Foto: divulgação