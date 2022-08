Com 611 casos confirmados de Varíola dos Macacos, o Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira (dia 29) a primeira morte no estado em decorrência da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a vítima era um homem, de 33 anos, que estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. Ainda de acordo com a pasta, o paciente tinha comorbidades, o que agravaram seu quadro. Contatos próximos do homem estão sendo monitorados.

Além dos mais de 600 casos confirmados no estado do Rio, há ainda outros 474 em investigação. A nível nacional, já são mais de 4.400 registros confirmados de Monkeypox no país. Até o momento, há ocorrências nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Tocantins, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Pará, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí e Roraima.