Nesta terça-feira (dia 30), a presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, e sua equipe de trabalho visitou Barra Mansa e conheceu duas grandes iniciativas desenvolvidas no município que têm alcançado resultados exitosos em nossa região. Trata-se do Projeto Música nas Escolas, e da Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Batista Barros, no bairro Bom Pastor.

Na primeira visita, a comitiva conheceu as instalações e o acervo de instrumentos do Música nas Escolas, além de conferir uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que é o principal grupo do projeto. O repertório apresentado incluiu “Água de Beber”, de Tom Jobim, e “Isn’t she lovely”, de Stevie Wonder.

Clara Paulino disse da sua satisfação em conhecer o projeto. “A orquestra é extremamente conhecida e, inclusive, já se apresentou no Theatro Municipal inúmeras vezes. É fantástico entender todo o trabalho de musicalização e o cuidado no desenvolvimento da proposta. A gente vê a renovação do músico, a criação de uma nova plateia e, principalmente, o fortalecimento da cidadania, porque você está criando pessoas envolvidas com a cultura e a arte”, comentou a presidente da Fundação Theatro Municipal.

O coordenador do Música nas Escolas, Hércules Alves, enalteceu a importância da visita da presidência da Fundação do Theatro Municipal. “Essa parceria vem para mostrar o que fazemos de melhor na cidade, além de possibilitar futuras parcerias. Essas visitas agregam muito no nosso dia-a-dia”, ressaltou.

Na Escola Vocacionada à Música– Ciep 485 João Batista Barros, a presidente se reuniu com a equipe pedagógica e assistiu às apresentações de alunos que estão participando das aulas de diferentes instrumentos, como violão, saxofone e violino.

O diretor artístico da unidade, Giliade Lima, recepcionou a equipe e ressaltou que o Theatro Municipal é uma referência nacional. “É um local especial que recebe os melhores shows. Vai ser incrível firmar esta parceria. Acredito que será uma experiência indescritível para os alunos e professores”.

Após as interações com os alunos e a equipe da escola, Clara Paulino comentou sobre a unidade. “A Escola Vocacionada é de certa forma uma continuidade do Música nas Escolas e este trabalho com os jovens é fundamental. Eles recebem uma educação que não é apenas formal e podem se aprimorar como músicos e fortalecer sua vertente artística”.

Clara contou também que em julho foi feito um processo seletivo no Theatro Municipal e quatro músicos de Barra Mansa foram selecionados. “Esses projetos mostram que, além de valer para a vida, também fomentam o sonho de quem quer seguir uma carreira na música. Para mim é uma felicidade imensa começar o dia tendo contato com esses dois projetos porque faz com que a gente enquanto gestor público também pense em como colaborar. É uma experiência que todos um dia devem usufruir”.

Acompanhando a agenda de Clara Paulino, o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, salientou que o Theatro Municipal tem uma proposta de interiorizar suas agendas e convidar os municípios para conhecer a instituição. “É o trabalho de uma boa gestão de políticas culturais do Governo do Estado. Nós temos uma boa relação com o Theatro e com a Clara, que já é uma parceira. Ela tem esse bom relacionamento com Barra Mansa e pode encontrar portas abertas de imediato”.

E foi neste contexto de parceria, que a presidente da Fundação Theatro Municipal se reuniu na parte da tarde, com representantes de diversos municípios da Região do Médio Paraíba. O encontro foi realizado na Fazenda da Posse, primeira edificação de Barra Mansa.

No encontro, Clara reafirmou a proposta de construir uma agenda menos elitizada e que contemple o interior do Estado. “O Theatro Municipal é um equipamento do Estado e, como tal, precisa ampliar sua atuação para alcançar a população fluminense. É um processo de democratização do espaço. Desta forma, criamos uma série de programações visando atender grupos de música, dança, teatro, entre outros”.

Entre os programas apresentados estão a reformulação da visita guiada, a visita brincada, visita guiada de bastidores, visita de belas artes, oficina de desenho, visita game, colônia de férias e Boulervard de Portas Abertas.

Ao final da reunião, Clara Paulino entregou um formulário aos participantes a fim de indicarem interesses e possibilidades de participar da programação desenvolvida pela Fundação.

Fotos: Paulo Dimas / Chico de Assis