A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis toneladas de maconha em um caminhão na madrugada desta quarta-feira (dia 31) na BR-040, em Três Rios. Sete pessoas envolvidas no transporte da droga, que estavam em três carros, foram presas em flagrante. A droga estava escondida em meio a carga de madeira.

Segundo a PRF, o comboio saiu do Paraguai e seguia para a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Os veículos e as drogas foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio. Dos sete detidos, dois estavam na carreta e os outros cinco nos carros. Eles também foram conduzidos à sede policial e vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Foto: PRF