Uma ação da Polícia Militar na noite de terça-feira (dia 30) resultou na apreensão de certa quantidade de drogas, no bairro Candelária, em Volta Redonda. Segundo os PMs, um suspeito foi detido durante a operação.

No total, foram apreendidos uma barra com cerca de meio quilo de cocaína, 88 pinos do mesmo entorpecente e 75 pedaços de maconha.

O material entorpecente e o homem foram apresentados na 93ª DP.

Foto: Divulgação / Polícia Militar