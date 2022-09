Um ônibus da Viação Cidade do Aço pegou fogo na tarde desta sexta-feira (dia 2), na Via Dutra, em Volta Redonda. O acidente foi registrado na altura do Km 256, na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 18h30 o ônibus ainda não havia sido retirado. De acordo com a CCR RioSP, por volta das 19h o fluxo na pista expressa operava com lentidão devido à reflexo do incêndio.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Imagens: Reprodução / Redes Sociais