Dois acidentes foram registrados, quase no mesmo horário, na manhã desde domingo (dia 4), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O primeiro deles ocorreu por volta das 10h, na altura do km 286 na pista sentido São Paulo. Um veículo Mitsubishi Lancer saiu da pista, vindo a capotar. A passageira, uma idosa de 66 anos, mãe do condutor, foi socorrida por equipe de resgate da CCR RIO SP com ferimentos. Ela foi levada para a Santa Casa.

No segundo acidente, na altura do km 290 da pista sentido Rio, um Honda/Fit colidiu na traseira de um veículo de carga, sendo o condutor, de 27 anos, socorrido com ferimentos por equipe de resgate da CCR RIO SP. A vítima foi levada para um hospital de Porto Real.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Foto: Divulgação PRF