Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 6), na Rodovia PresidenteDutra, em Piraí, um homem, de 24 anos, foragido da Justiça. A prisão ocorreu por volta das 18h, durante uma ação de fiscalização de combate ao crime no posto PRF Caiçara. Os policiais abordaram uma caminhonete GM/Montana Conquest com placa de Duque de Caxias e com dois ocupantes, condutor e passageiro, ambos com 24 anos.

Segundo a PRF, ao ser realizada consulta nos sistemas, foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em desfavor do passageiro pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, entre outras tipificações penais, expedido pela 1ª Vara Criminal da Regional de Bangu no Rio de Janeiro em 01/09/2022, com validade até 31/05/2038.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 94ª DP (Piraí) para os procedimentos cabíveis.

