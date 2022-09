Um servidor da prefeitura de Barra Mansa foi preso, na terça (dia 06), suspeito de chefiar um esquema para desviar material elétrico da secretaria Municipal de Manutenção Urbana. O homem, de 40 anos, teve a prisão temporária de cinco dias decretada pelo juiz Roberto Henrique dos Reis, da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. O funcionário foi indiciado por peculato, furto, receptação imprópria e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início há três meses, após denúncia. Além disso, contou com a colaboração da secretaria, que já havia aberto uma investigação interna para apurar o desvio de material do almoxarifado e furto de luminárias de LED, lâmpadas, reatores e outros equipamentos.

“A denúncia é de que o servidor e outros estavam instalando lâmpadas de LED no distrito de Antônio Rocha mediante o pagamento de R$ 4 mil por lâmpada”, revelou o delegado de Barra Mansa, Michel Floroschk.

O funcionário público foi preso no bairro Vista Alegre e, em seu carro, havia um grande número de processos administrativos no porta-malas. “Isso também será motivo de investigação”, adiantou o delegado. Na casa dele, também foram encontradas lâmpadas de LED que teriam sido furtadas do município”, explicou o delegado, que ressaltou a participação da prefeitura na apuração dos crimes. “Os órgãos de controle interno da administração nos subsidiaram bastante com informações, como principais interessados em esclarecer os fatos”.

Fotos: Polícia Civil