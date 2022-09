Com trabalho feito de forma integrada, os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram operações de fiscalização por toda a cidade, entre os dias 29 de agosto e 4 de setembro. Foram encaminhados ao Depósito Público Municipal 15 veículos por diversas irregularidades.

Em sete automóveis e oito motocicletas foram apresentados problemas como: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); CNH de categoria diferente; estacionamento irregular com obstrução de garagens; embriaguez ao volante e moto com chassi raspado.

Na sexta-feira (2), durante uma operação de fiscalização na Rua Alexandre Polastri, na Ilha São João, foi abordado o condutor de uma moto sem placa, sendo que o motorista não tinha CNH e o veículo estava com o chassi raspado. A moto e o condutor foram levados à 93ª DP (Delegacia de Polícia), para as medidas cabíveis.

Ainda na sexta, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) recebeu denúncia de um acidente de trânsito sem vítima no bairro Minerlândia, que envolvia um condutor com sinais de embriaguez. Os agentes da GMVR foram até o local e a alcoolemia foi constatada pelo teste de etilômetro feito no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dorândia (distrito de Barra do Piraí), que registrou 0,81mg/L. O condutor foi levado à 93ª DP, onde ficou preso em flagrante.

“Vamos continuar as fiscalizações em todos os bairros da cidade, contribuindo para o seu ordenamento e para a segurança da população, tirando das ruas os veículos sem condições de uso e com problemas legais. Contamos sempre com o auxílio dos cidadãos que, com as denúncias, nos ajuda a planejar melhor”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.