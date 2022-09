A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de quinta-feira (dia 8), dois homens com um carro roubado de uma locadora de veículos, com placa clonada. Houve perseguição, já que os homens não acataram a ordem de parada no posto do km 287, em Floriano, distrito de Barra Mansa, Os agentes tiveram que atirar nos pneus do automóvel.

A perseguição só terminou no km 293 da Dutra, já em Porto Real, na pista sentido São Paulo. O condutor do veículo em fuga fazia manobras arriscadas, chegando a quase provocar uma colisão com a viatura policial.

Após furar dois pneus do automóvel, o motorista parou na faixa de rodagem da rodovia. Três homens saíram do veículo, mas, se aproveitando que a atenção dos policiais estava voltada para dois dos suspeitos e no trânsito para evitar um acidente, um deles saiu correndo, fugindo por um matagal. Os outros foram presos.

De acordo com os agentes, uma bolsa foi jogada do interior do Uno durante a fuga e não foi encontrada. Na vistoria do carro, os agentes verificaram que vários itens de identificação foram adulterados e que o registro de roubo foi feito no dia 29 de abril do ano passado, em Piedade, no Rio de Janeiro.

Um dos homens alegou ter comprado o carro por R$ 15 mil em Barra Mansa e que estaria retornando para sua casa, em Resende. O outro alegou que estava somente acompanhando o motorista. Ambos disseram não conhecer o homem que fugiu, alegando que apenas deram a ele uma carona.

Foto: PRF